Главный фактор стресса для молодых украинцев — беспокойство о благополучии семьи.

В Украине 38% молодых людей в возрасте 25-40 лет (поколение миллениалов) на сегодня постоянно испытывают тревогу о будущем.

Читайте такжеСупергерой, работающий 12 часов в сутки: журналисты рассказали о работе украинских топ-менеджеров

Как пишет еженедельник «Новое время», об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного международной консалтинговой компанией Deloitte.

Компания ориентировалась на следующие временные рамки: миллениал — человек, рожденный с 1983 по 1994 год, а поколение Z — это люди, рожденные с 1995 по 2003 год.

Если ориентироваться на демографическое исследование, проведенное недавно тогда еще министром Кабмина Дмитрием Дубилетом, совокупно эти поколения в Украине насчитывают около 14 млн человек, или 38% населения.

При этом миллениалы — самая многочисленная возрастная категория украинцев: их 10 млн. Они же составляют основу рабочей силы государства.

Отмечается, что часть молодых украинцев находится в состоянии стресса из-за пандемии коронавируса, но таковых среди них меньше, чем среди их сверстников на западе: если в мире 44% миллениалов отмечают, что постоянно ощущают тревогу о будущем, то в Украине таких — 38%.

Для украинских миллениалов главный фактор стресса — беспокойство о благополучии семьи: так считают 80% опрошенных Deloitte. О долгосрочной финансовой стабильности мечтают 66% из них.

При этом лишь 28% украинцев в возрасте до 40 считают, что стресс — это уважительная причина, чтобы взять отпуск или отгул на работе.

Полный текст материала читайте в свежем номере журнала НВ – (32), за 3 сентября 2020 года.

Поколения X и Y-Z: в чем разница

Бизнес-тренер Ваче Давтян ранее отметил, что два последних поколения (Y и Z) выросли в эпоху интернета и в относительной безопасности.

Давтян выделяет сильные стороны нового поколения: толерантность, глобализм, быстрый поиск информации, понимание трендов, обращение на равных с руководителями.

В то же время, среди его минусов эксперт видит клиповое мышление, лайковую мотивацию, дерзость и безответственность.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Дмитрий Захаров