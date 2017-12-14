Эксперт назвал главные отличия в психологии людей поколений X и Y-Z

Эксперт рассказал, чем же именно поколеня Y и Z отличаются от поколения Х. Об этом говорится в выпуске журнала "Новое время".

Он говорит, что его представители выросли в эпоху интернета и в относительной безопасности.

"Нам, их родителям, пришлось выживать в 90-е. Это сформировало в нас привычку трудоголизма и желания заработать как можно больше денег на случай голодных времен. А еще добиваться высокого статуса и демонстрировать его с помощью дорогих часов, машин и домов. Поддерживать полезные знакомства, даже если человек тебе противен. Некоторые, осознав бессмысленность этой гонки, изменили свои ценности, запустив проекты по формированию нового общества. Но в целом поколение Х придерживается материальных ценностей, что и способствует процветанию коррупции и кумовства в нашем обществе", - говорит бизнес-тренер Ваче Давтян.

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Так, он уверен, что Y и Z, выросшие в относительном материальном благополучии, спокойно относятся к деньгам.

"Они владеют как минимум одним иностранным языком, а интернет сделал их глобально мыслящими. Они могут спокойно сесть в самолет, улететь в Таиланд и полгода поработать там на фрилансе. Для них первостепенным является получение удовольствия от работы и жизни. У них хорошие ценности: они защищают животных, думают об экологии, мечтают о мире без войн. И в ближайшие 10-15 лет они изменят страну к лучшему. Но общение с ними вызывает затруднения у старшего поколения — слишком большие отличия", - констатирует он.

Давтян выделяет сильные стороны нового поколения: толерантность, глобализм, быстрый поиск информации, понимание трендов, обращение на равных с руководителями.

В то же время, среди его минусов эксперт видит клиповое мышление, лайковую мотивацию, дерзость и безответственность.

Полный материал читайте в статье "Между домоседами и миллениалами" в новом выпуске журнала "Новое время".