Похищение ребенка на Киевщине: мать требует 200 тысяч гривень компенсации (видео)
20:39, 04 июня 2020Общество
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Трехмесячного младенца забрали у здания почты.
Женщина требует 200 тысяч гривен моральной компенсации у волонтерки, которая похитила ее ребенка
На Киевщине женщина требует 200 тысяч гривень моральной компенсации у волонтерки, которая похитила ее ребенка.
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Это была громкая история: трехмесячного младенца забрали у здания почты. Мама сама оставила его на руках у Анастасии Глотовой, с которой познакомилась накануне. И уже, выйдя из здания, поняла, что та сбежала вместе с ребенком.
Как писал УНИАН, после задержания похитительница просила прощения у матери и божилась, что хотела одолжить малыша на время, а потом вернуть.
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