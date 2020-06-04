Похищение ребенка на Киевщине: мать требует 200 тысяч гривень компенсации (видео)

Трехмесячного младенца забрали у здания почты.

На Киевщине женщина требует 200 тысяч гривень моральной компенсации у волонтерки, которая похитила ее ребенка.

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Это была громкая история: трехмесячного младенца забрали у здания почты. Мама сама оставила его на руках у Анастасии Глотовой, с которой познакомилась накануне. И уже, выйдя из здания, поняла, что та сбежала вместе с ребенком.

Как писал УНИАН, после задержания похитительница просила прощения у матери и божилась, что хотела одолжить малыша на время, а потом вернуть.

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