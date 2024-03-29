Этот взрывной "подарок" привел к смерти помощника тогдашнего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного Геннадия Частякова.

Завершено досудебное расследование в отношении офицера из Аппарата помощников тогдашнего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, который подарил гранаты коллеге Геннадию Частякову.

Об этом сообщает Государственное бюро расследований (ГБР). "Военный, которому на первоочередной стадии досудебного расследования сообщалось о подозрении в незаконном сбыте боевых припасов (ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса), в тот трагический день передал погибшему взрывной "подарок" с гранатами в честь дня рождения", - отмечается в сообщении.

В ГБР отметили, что даритель не предупредил коллегу о подлинности гранат и не убедился, что он и другие присутствующие в рабочем кабинете поняли, что он дарит именно взрывные устройства.

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"Как следствие, во время распаковки "подарка" дома одна из гранат взорвалась в руках Частякова, который был уверен, что это сувенирные рюмки. От полученных ранений он погиб на месте, а его несовершеннолетний сын получил тяжкие телесные повреждения", - сказано в сообщении.

Теперь фигурант дела подозревается в похищении, присвоении и сбыте боеприпасов, убийстве по неосторожности и нанесении тяжкого телесного повреждения по неосторожности (ч. 4 ст. 410, ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 119, ст. 128 Уголовного кодекса). Санкция статей предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

В ГБР сообщили, что после ознакомления стороной защиты и потерпевшими с материалами досудебного расследования дело будет направлено в суд.

Подрыв помощника Залужного

В ноябре 2023 года, ГБР сообщило подозрение офицеру из Аппарата Главнокомандующего ВСУ, который подарил гранаты помощнику Залужного Геннадию Частякову.

Ранее сообщалось, что речь идет о полковнике Тимченко. Именно он приобрел без соответствующего на это разрешения 8 ручных универсальных наступательно-оборонительных гранат "DM 51A2" и принес их в служебный кабинет. Впоследствии он упаковал шесть из них в подарочный деревянный ящик и положил туда бутылку крепкого алкоголя. Этот ящик он подарил военнослужащему Геннадию Частякову по случаю его дня рождения.

6 ноября 2023 года во время распаковки подарка произошел подрыв гранаты, в результате чего Геннадий Частяков погиб.

Советник по коммуникациям Государственного бюро расследований Татьяна Сапьян сообщала, что по версии следствия, произошел несчастный случай в результате неосторожного обращения со взрывным устройством.

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