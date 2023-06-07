Ольга Цилинко отметила, что в ее районе дома затопило фекалиями.

Волонтер из Херсона Ольга Цилинко рассказала, как спасалась с детьми от наводнения, вызванного подрывом россиянами Каховской ГЭС. Она отметила, что некоторые дома на правом берегу Днепра затопило фекалиями.

Женщина жила с двумя детьми жила возле реки Кошева, которая является притоком Днепра. По ее словам, вода прибывала очень быстро и утром пришлось уезжать.

"Мы с двумя детьми потеряли все, что было вообще. Сначала вывозили собак, потом помогли одиноким соседям. Потом в 10 часов начала подступать вода, так что сбежали сами. Сейчас даже крыши на всех домах не видно. Спасатели уже плавали на лодках над одноэтажными домами. Чтобы вы понимали, насколько поднялся уровень воды", - рассказала волонтерка в комментарии 24 каналу.

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Она отметила, что в ее районе нет централизованной канализации, а лишь выгребные ямы. Женщина сообщила, что ее сын в 12:00 возвращался за документами, а дом уже по грудь был затоплен "водой с фекалиями".

"Может быть большая опасность инфекционных вспышек. Лето. Жара. Юг. Поэтому думаю, что об этом тоже нужно говорить. Вода рано или поздно сойдет. Люди начнут возвращаться или постараться что-то спасти. И что их будет ждать? Это нужно объяснить", – подытожила волонтер.

Подрыв Каховской ГЭС - главные новости

В ночь на 6 июня россияне подорвали Каховскую ГЭС. В результате российского теракта десятки населенных пунктов оказались в воде.

Городской глава временно оккупированных Олешков Евгений Рищук заявил, что в городе известно о трех жертвах подтоплений.

При этом президент Владимир Зеленский заявил, что шокирован реакцией организаций, как ООН и Красный Крест на катастрофу на юге Украины. Он указал, что люди с крыш домов могут наблюдать проплывающих мимо утопленников.

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