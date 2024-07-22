Человек имеет право обратиться в суд, если случился какой-то инцидент.

Адвокат Богдан Кушнир после трагического случая в Киеве ответил, нужно ли на аттракционах подписывать документ, что вы ответственны за свою жизнь и здоровье.

Об этом он сказал в эфире "КИЕВ24", отвечая на вопрос о необходимости клиентам аттракционов подписывать бумаги об отказе от претензий к владельцу антракциона и взятии на себя ответственность за собственную жизнь и здоровье.

"Мы можем говорить о так называемом лайфхаке. Очень многие предприниматели, считая, что можно каким-то образом обойти закон и избежать ответственности, на самом деле подсовывают на подпись такие листы. Человек, который, например, рассчитывал на то, что он придет, получит определенные эмоции, удовольствие, проедет на этой канатной дороге, он не обращает внимание", - отметил Кушнир.

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Он добавил, что человека "фактически, возможно, даже вводят в заблуждение".

"Ему сообщают, что здесь "общая информация": "просто поставьте отметку, что вы ознакомлены с техникой безопасности". И только уже после того, как что-то случается, человек видит, что там действительно написано, что здесь не только техника безопасности, но и то, что он не имеет права, например, подавать никаких исков и просить об ответственности", - сказал адвокат.

В то же время, подчеркнул он, согласно действующему законодательству, человеку нельзя запретить обратиться в суд.

"Человек имеет полное право обратиться в суд со своими гражданскими вопросами, вопросами возмещения вреда здоровью, чести, достоинства, репутации, чего-либо. Он имеет право это сделать. Он, соответственно, пишет заявление в суд, и суд уже тогда будет рассматривать, и принимает этот документ или не принимает", - пояснил Кушнир.

Трагедия на аттракционе в Киеве

21 июля в центре Киева на аттракционе-спуске через Днепр оборвался трос. Мужчина, который катался на нем, упал в воду. Как сообщили журналисты с места событий, спасатели с помощью прохожих и водителей вытащили остатки троса. Водолазы начали розыск тела пострадавшего.

В Национальной полиции заявили, что в момент трагического случая на аттракционе находился 20-летний парень. По факту инцидента следователи Печерского управления полиции начали уголовное производство по двум статьям Уголовного кодекса Украины.

Владелец канатной переправы боевой медик Вооруженных сил Украины и соучредитель компании ООО "Активная страна" Денис Курта пообещал сотрудничать со следствием.

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