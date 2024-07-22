Владелец канатной переправы, во время спуска которой оборвался трос, боевой медик ВСУ и соучредитель компании ООО "Активная страна" Денис Курта пообещал сотрудничать со следствием. Об этом он заявил в видеообращении на своей странице в Facebook.

Курта выразил соболезнования семье и близким погибшего парня, пообещав делать все возможное, чтобы разобраться в причинах трагедии.

"Произошла большая трагедия и погиб человек. Так не должно быть и не должно быть. Мы обязательно обнародуем результаты расследования в целом", – пообещал Курта.

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Денис Курта является боевым медиком ВСУ и инструктором "Тактическая Медицина Север".

Как известно, 21 июля днем в центре Киева оборвался трос на аттракционе-спуске через Днепр – катавшийся на нем мужчина упал в воду. Как сообщили журналисты с места событий, спасатели с помощью прохожих и водителей извлекли остатки троса. Водолазы начали розыск тела потерпевшего.

В Нацполиции заявили, что в момент трагического случая на аттракционе был 20-летний парень. По факту инцидента следователи Печерского управления полиции возбудили уголовное производство по двум статьям Уголовного кодекса Украины.