Сейчас экономическое положение граждан и бизнеса довольно шаткое, поэтому очередное подорожание товаров и услуг станет для экономики ударом, отметил Андрей Новак.

Повышение акцизов на топливо, которое инициирует Кабмин уже с июля этого года, станет большим стрессом для экономики и граждан, поскольку вызовет подорожание бензина и дизеля, а следом - цен на все товары и услуги. Об этом заявил председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак.

"Сейчас повышать акцизы на топливо - это значит его удорожать. В нынешних социально-экономических условиях это еще один удар по всем гражданам Украины, с одной стороны. Во-вторых - подорожание транспортных услуг в свою очередь приведет к подорожанию большинства товаров и услуг, потому что транспортные услуги являются элементом себестоимости большинства товаров и услуг, да еще и в разных пропорциях", - подчеркнул экономист.

По его словам, сейчас экономическое положение граждан и бизнеса довольно шаткое, поэтому очередное подорожание товаров и услуг станет для экономики ударом.

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"Поэтому здесь надо семь раз отмерить, прежде чем отрезать. Стоят ли те дополнительные несколько миллиардов гривень поступлений в бюджет, стоит ли оно такого огромного стресса для почти всех граждан и всей экономики", - говорит эксперт.

Как известно, Кабмин подготовил проект Закона, который предусматривает постепенный рост ставок акцизов на топливо с 1 июля 2024 года. Первый этап повышения ставок состоится уже 1 июля. Акциз на бензин возрастет на 30 евро, до €242,60 за 1000 л, на дизель - на 40 евро, до €177,6 за 1000 л. В правительстве необходимость повышения акциза объясняют тем, что это необходимо для выполнения директив ЕС.

В то же время представители аграрной отрасли заявили, что первый этап подорожания придется как раз на начало жатвы, и поэтому повлечет рост цен на аграрную продукцию, а как следствие - на продукты питания.