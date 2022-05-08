Противники угрожали, что не будут выпускать жителей Мелитополя до 12 мая, отметил мэр.

Российские оккупанты третьи сутки не выпускают жителей Мелитополя, которые хотят эвакуироваться из города.

Об этом в эфире национального марафона заявил городской голова Мелитополя Иван Федоров.

Он напомнил, что месяц назад оккупанты угнали автобус, с помощью которого планировалось эвакуировать жителей города. Впоследствии автобус все же удалось вернуть, однако эвакуация жителей Мелитополя так и не была проведена. Сейчас люди пытаются выехать из города частным транспортом, однако их уже третьи сутки держат на блокпосте.

"Сейчас люди вынуждены своим частным транспортом эвакуироваться, договариваться со своими родственниками, знакомыми, а также пытаться искать пути выезда. Но уже третий день, третью ночь наши жители, кто не согласен с оккупацией и тем режимом, который устанавливают рашисты, пытаются выехать из Мелитополя, но третий день они ночуют на блокпосту в Васильевке", - сказал он.

Также он добавил, что российские военные угрожают, что не будут пропускать жителей Мелитополя до 12 мая.

Напомним, войска РФ вторглись в Украину рано утром 24 февраля.

Противник сначала сбрасывал бомбы на военные объекты, а потом атаковал мирных жителей в ряде населенных пунктов. Противнику удалось взять под контроль ряд городов, в частности, Мелитополь.

В начале мая стало известно, что в Мелитополе враги заставляют детей учить стихи о войне и носить георгиевскую ленту.

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