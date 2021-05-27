В городе Новомосковск Днепропетровской области нашли мертвой 58-летнюю Татьяну Медведеву, которую почти сутки искали родные.
Об этом сообщается на Facebook-странице волонтерской группы.
Известно, что женщина вечером 26 мая вышла из дома и не вернулась. При себе у нее не было ни денег, ни телефона. Родственники пропавшей искали ее всеми силами, но нашли уже мертвой.
Сообщается, что Татьяна переболела COVID-19, и у нее были осложнения в виде панических атак и нехватки воздуха. Кроме того, она наблюдалась у психотерапевта.
Читайте такжеВ Харькове нашли мертвым 15-летнего подростка, которого искали два дня (фото)Другой информации о том, где нашли женщину, и обнаружили ли на ее теле признаки насильственной смерти, на данный момент нет.
В полиции также пока ничего не сообщили об этом трагическом случае.
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