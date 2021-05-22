Правоохранители открыли уголовное производство.

В Полтавской области нашли мертвой 46-летнюю женщину, которая исчезла 9 мая.

Об этом сообщили в Национальной полиции Полтавской области.

Правоохранители, кинологи и местные жители почти две недели искали пропавшую женщину.

Ее тело нашли 21 мая в колодце в 700 метрах от дома, в котором жила погибшая. След взяла служебная собака.

Причины смерти женщины установит экспертиза.

Правоохранители открыли производство по части 1 статьи 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия.

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Автор: Катерина Шварц