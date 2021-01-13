В то же время половина украинцев ожидают, что следующий год будет годом экономических трудностей.

Почти 40% украинцев считают, что 2021 год будет лучше, чем предыдущий.

Читайте такжеХудшее впереди: 2021 год может стать большим разочарованием для геймеров

Об этом свидетельствуют данные ежегодного международного опроса Gallup International, которое в Украине было проведено фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии в начале декабря 2020 года.

Так, согласно результатам опроса, 43% опрошенных из 41 страны мира считают, что следующие двенадцать месяцев будут лучше предыдущих, 24% - что будут хуже и 26% - такими же.

Пессимизм наиболее высок в Гонконге (57% считают, что станет хуже), тогда как оптимизм наиболее силен в Азербайджане (73% - что станет лучше).

В то же время 37% украинцев считают, что 2021 год будет лучше, чем предыдущий.

Результаты международного опроса также свидетельствуют, что оптимизм респондентов относительно 2021 года не распространяется на мнения относительно развития мировой экономики.

"Как удар для многих предприятий прозвучит то, что потребительские расходы в следующем году, вероятно, будут небольшими. Примерно каждый второй (46%) считает, что 2021 год будет годом экономических трудностей, и лишь 25% считают, что это будет год экономического процветания", - говорится в результатах опроса.

По данным социологов, в целом именно граждане ЕС поддерживают этот пессимизм, поскольку 63% из них считают, что следующий год будет экономически сложным.

В то же время, среди украинцев 51% считают, что следующий год будет годом экономических трудностей.

Международный опрос уходящего года Gallup International (EoY) - это ежегодная традиция, основанная и разработанная под председательством доктора Джорджа Галлапа в 1977 году. В этом году он был проведен в 41 стране мира.

В Украине исследование проведено фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с Киевским перед международной институтом социологии в начале декабря 2020 года методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assisted telephone interviews) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте старше 18 лет) Украины, кроме оккупированных АР Крым и отдельных районов Донецкой и Луганской областей. В ходе опроса проведено 1000 интервью. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает 3,5%.

Больше новостей на тему

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Антонина Доломанжи