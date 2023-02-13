На Прикарпатье будут проводить учения украинских военных.

Председатель Ивано-Франковской ОГА Светлана Онищук сообщила, что на территории области сегодня можно будет услышать взрывы:

"Вниманию жителей области! Если вы сегодня будете слышать звуки взрывов во время, когда нет воздушной тревоги, не пугайтесь. Наши военные проводят учения", - заявила чиновница в своем Telegram-канале.

Отметим, что на минувшей неделе на территории Ивано-Франковской области пять раз звучала воздушная тревога. Во время одной из них было зафиксировано попадание в объект энергетической инфраструктуры, в остальных случаях российские ракеты сбивала система ПВО.

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Также недавно Светлана Онищук сообщала, что после обмена пленными из российской неволи вернулись пять жителей Прикарпатья.

Взрывы на Ивано-Франковщине: последние новости на данный момент

В конце декабря прошлого года в результате российской ракетной атаки было зафиксировано попадание в дом в Тлумачском районе.

В августе на Ивано-Франковщине вышла из строя аппаратура, оповещающая население об опасности. Впоследствии проблема была устранена.

Кроме этого несколько раз были попадания в объекты энергетической инфраструктуры, однако точные места прилетов в целях безопасности официально не разглашались.

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