Сейчас там отсутствует возможность централизованного включения сирен и громкоговорителей.

В Ивано-Франковской области вышла из строя аппаратура централизованного оповещения населения.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.

"На Франковщине вышла из строя аппаратура централизованного оповещения населения. В настоящее время отсутствует возможность централизованного включения сирен и громкоговорителей. Поэтому их будут включать вручную, а на это нужно больше времени. Поэтому не везде можно услышать сигналы тревоги!" - подчеркнул он. Відео дня:

Чтобы оперативнее получать оповещения о воздушной тревоге, мэр призвал местных жителей установить себе приложение "Тревога".

Марцинкив напомнил, что также о воздушной тревоге и ее отбое он сообщает в своих соцсетях.

"Призываю всех быть внимательными и не пренебрегать сообщениями о воздушной тревоге!", - написал городской голова.

Как писал УНИАН, вечером, 28 августа, Россия осуществила массовый пуск ракет из бомбардировщиков по ряду областей на севере Украины. В это время воздушная тревога раздавалась почти во всех регионах.

Война в Украине: актуальные данные

Российские войска сосредоточились на захвате Донбасса. Как сообщал Генштаб ВСУ утром, 28 августа, ВСУ остановили наступление оккупантов на Славянском, Бахмутском и Авдеевском направлениях.

Накануне стало известно о переброске в Украину добровольческих батальонов третьего армейского корпуса. Таким образом, Путин постарается возобновить наступление на Донецком направлении, где продвижение противника застопорилось, а часть бросить на юг в ожидании контрнаступления ВСУ.

В то же время аналитики Института изучения войны сомневаются, что новые добровольческие батальоны переломят ход войны и как-то существенно повлияют на текующую ситуацию.

Сейчас, по мнению аналитиков, у России нет сил штурмовать украинские позиции в Херсонской области – наступательный ресурс РФ "деградировал".

С начала полномасштабного вторжения ВСУ уничтожили уже 46 750 оккупантов и тысячи единиц вражеской техники.

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