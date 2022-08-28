В Ивано-Франковской области вышла из строя аппаратура централизованного оповещения населения.
Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.
"На Франковщине вышла из строя аппаратура централизованного оповещения населения. В настоящее время отсутствует возможность централизованного включения сирен и громкоговорителей. Поэтому их будут включать вручную, а на это нужно больше времени. Поэтому не везде можно услышать сигналы тревоги!" - подчеркнул он.Відео дня:
Чтобы оперативнее получать оповещения о воздушной тревоге, мэр призвал местных жителей установить себе приложение "Тревога".
Марцинкив напомнил, что также о воздушной тревоге и ее отбое он сообщает в своих соцсетях.
"Призываю всех быть внимательными и не пренебрегать сообщениями о воздушной тревоге!", - написал городской голова.
Как писал УНИАН, вечером, 28 августа, Россия осуществила массовый пуск ракет из бомбардировщиков по ряду областей на севере Украины. В это время воздушная тревога раздавалась почти во всех регионах.
Война в Украине: актуальные данные
Российские войска сосредоточились на захвате Донбасса. Как сообщал Генштаб ВСУ утром, 28 августа, ВСУ остановили наступление оккупантов на Славянском, Бахмутском и Авдеевском направлениях.
Накануне стало известно о переброске в Украину добровольческих батальонов третьего армейского корпуса. Таким образом, Путин постарается возобновить наступление на Донецком направлении, где продвижение противника застопорилось, а часть бросить на юг в ожидании контрнаступления ВСУ.
В то же время аналитики Института изучения войны сомневаются, что новые добровольческие батальоны переломят ход войны и как-то существенно повлияют на текующую ситуацию.
Сейчас, по мнению аналитиков, у России нет сил штурмовать украинские позиции в Херсонской области – наступательный ресурс РФ "деградировал".
С начала полномасштабного вторжения ВСУ уничтожили уже 46 750 оккупантов и тысячи единиц вражеской техники.