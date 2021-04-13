В Ивано-Франковской области начались ремонтные работы двух мостов на автомобильной дороге Р-24 Татаров - Каменец-Подольский, еще для одного моста по этой же трассе разрабатывается проект. Работы ведутся в рамках президентской программы «Большая стройка». О том, какие именно мосты ремонтируются, сообщает Ивано-Франковская ОГА.

В настоящее время активными темпами продвигаются работы на мосту через реку Лючка в селе Стопчатов Косовского района. На объекте завершается армирование монолитной плиты и устраиваются подходы к мосту. Движение транспорта осуществляется через временный объездной мост.

Еще один мост, на котором ведутся работы, расположен в поселке Ворохта через реку Мачура. Он также находится на дороге Р-24. Как отмечают в ОГА, мост был построен еще в 1968 году и, по результатам обследования, на нем были выявлены многочисленные дефекты и повреждения.

Для обеспечения проезда через реку был построен временный объездной мост. Как только позволят погодные условия и будет устроено асфальтобетонное покрытие на подходах к мосту, старый мост будет демонтирован и начнется строительство нового моста длиной 18,5 метров.

В ОГА сообщают также, что уже начато изготовление проектно-сметной документации для моста в Стопчатове. Здесь планируется провести капитальный ремонт двенадцатиметрового арочного моста на дороге Р-24. Действующий мост уже не соответствует современным требованиям по грузоподъемности и габаритам.

"Региональная автомобильная дорога Р-24 Татаров - Каменец-Подольский проходит по территории Ивано-Франковской, Тернопольской и Хмельницкой областей и является одной из основных транспортных артерий в западном регионе Украины. Наиболее значительный грузовой и пассажирский поток наблюдается в летний период, что связано с автотуризмом в районе Карпат", - отметили в Ивано-Франковской ОГА.

Напомним, ранее заместитель руководителя Офиса Президента, координатор программы «Большая стройка» Кирилл Тимошенко сообщил, что в 2021 году в Украине будет построено и реконструировано 245 мостов.

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Автор: Иван Бойко