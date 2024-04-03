Клубок змей заметили в известном парке.

По Киеву шастают змеи: в одном из столичных парков заметили клубок рептилий. Специалисты объяснили, как себя защитить и назвали вероятные причины активности змей.

Ролик с "опасностью" начали публиковать столичные телеграм-каналы. Утверждается, что засилье змей наблюдается на Оболони в парке "Муромец".

В сети говорят, что в кадре зафиксированы именно ужи.

В то же время специалисты Киевского зоопарка советуют украинцам просто не трогать рептилий. Их появление на парковых дорожках - естественное явление для теплой весенней погоды.

Если змей не беспокоить, они не нападут первыми, поэтому следует их просто обходить стороной, советуют зоозащитники.

События в Киеве - столицу постигла пылевая буря

Накануне Киев постигла весьма неестественная для украинских широт аномалия - песчаная буря. Речь идет о порывах ветров, которые принесло в Киев аж из Сахары.

Вчера украинцы делились в сети роликам о масштабных облаках пыли, нависающих над столицей. Ряд рекомендаций о том, как уберечься во время таких ветров - читай в материале.

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