В общественном туалете мужчина обнаружил одну из самых ядовитых змей Австралии.

Хэллоуин в этом году наступил рано для семьи из Кутамундры, Австралия, после того, как глава семьи обнаружил ядовитую змею в общественном туалете.

Как сообщает Newsweek, Майкл и Долли Миллер вместе с их пятилетней дочерью были в городе Новый Южный Уэльс на похоронах бабушки Майкла. "Мы посетили кладбище Кутамунда в среду, 11 октября, для похорон. В тот день моей 5-летней дочери очень нужно было в туалет, и тетушка предупредил, чтобы мы остерегались змей, так как обычно одна из них бродит здесь", - рассказала Долли.

Долли сказала, что не отнеслась к предупреждению слишком серьезно. На следующий день, прежде чем отправиться домой в Сидней, семья заехала на кладбище, чтобы попрощаться со своими близкими.

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"Моему мужу Майклу нужно было сходить в туалет… Через две секунды он выскочил белый, как привидение, и побежал к машине с криком: "Там змея".

Майкл рассказал, что, он увидел рептилию, извивающуюся вокруг сиденья унитаза. Мужчина сфотографировал змею и выскочил из туалета.

Рептилия представляла собой восточную коричневую змею, очень ядовитый вид, ответственный за большее количество смертей, чем любая другая змея в Австралии. По данным Австралийского исследовательского отдела ядов Мельбурнского университета, восточные коричневые змеи обладают вторым по токсичности ядом в мире. Он содержит мощный нейротоксин, который отключает сердце, диафрагму и легкие жертвы, в результате чего человек задыхается.

Этот вид встречается по всей восточной и южной Австралии, отсюда и его название. Его естественная среда обитания также пересекается с некоторыми из наиболее населенных районов страны, поэтому они нередко заползают в дома, особенно в туалеты.

Змеи в жилище

В Техасе женщина посреди ночи нашла змею в унитазе. Как выяснилось потом, в унитаз проникла неядовитая змея, распространенная в центральной и юго-восточной части США. Попытки поймать ее оказались бесполезными. Пресмыкающееся само исчезло.

Как отметила Брук, в ее унитазе уже не первый раз появляются змеи. "Это центральный Техас, и змеи - обычное явление. Если вы находитесь на улице, вы, вероятно, сталкиваетесь с ними почти каждый день. Мы живем в сельской местности", - добавила женщина.

Также УНИАН писал о том, что в Техасе на женщину напали одновременно змея и ястреб. Во время стрижки газона на женщину с неба упала змея, а потом спикировал ястреб, эту змею уронивший

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