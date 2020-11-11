В страны ЕС и США без денежного бонуса уехали бы почти 28% респондентов.

При бонусе $100 тыс. из Украины в Россию на постоянное жительство готовы поехать 10,3% опрошенных.

Читайте такжеСтало известно, сколько украинцев смотрят российское телевидение, и зачемОб этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) с 17 по 24 октября.

Если бы сейчас без условий предоставили российское гражданство, то в РФ готовы поехать 5,8% респондентов (в апреле - 6,3%), а не готовы - 91,7%, 2,65% - не смогли ответить. При этом в случае дополнительного бонуса на сумму $100 тыс. из Украины в России готовы переехать 10,3% респондентов (в апреле - 11,2%), не готовы - 85,9%, затруднились ответить - 3,8%.

В то же время безо всяких денежных бонусов в страны ЕС и США, но с предоставлением гражданства готовы переехать из Украины 27,9% (в апреле - 27,1%), не готовы - 68,7%, затруднились ответить - 3,4%.

Как проводился опрос

КМИС провел 1502 телефонных интервью с использованием компьютера, на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Было опрошено населения в возрасте 18 лет и старше на всей территории Украины, за исключением АР Крым и отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Статистическая погрешность выборки не превышает 2,6% для показателей близких к 50%, 2,2% - для показателей близких к 25%, 1,7% - для показателей близких к 10%, 1,1% - для показателей близких к 5%.

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Автор: Надя Пришляк