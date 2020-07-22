На всех столичных пляжах запретили купаться

Исследованные пробы воды из питьевых фонтанчиков на столичных пляжах также не соответствуют гигиеническим требованиям к питьевой воде.

Вода на всех столичных пляжах не соответствует санитарным нормам.

Об этом сообщает в среду, 22 июля, Главное управление Госпродпотребслужбы в г. Киеве, ссылаясь на результаты санитарно-микробиологических и санитарно-химических исследований проб воды в местах массового отдыха населения на водных объектах столицы.

«Исследованные пробы воды открытых водоемов, которые были отобраны 20 июля, не соответствуют требованиям Государственных санитарных правил размещения, устройства и эксплуатации оздоровительных заведений», - говорится в сообщении.

В частности, установлено превышение индекса лактозоположительной кишечной палочки (ЛКП) на всех пляжах Киева («Венеция», «Радуга», «Детский», «Золотой», «Молодежный», «Предгородская Слободка», «Радуга», «Тельбин», «Центральный», «Троещина», «Галерный», «Чорторый», «Вербный» и «Пуща-Водица»).

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Зафиксирован коли-индекс (количество бактерий группы кишечной палочки): пляж «Предгородская Слободка»; плавающие примеси на пляжах: «Венеция», «Радуга», «Детский», «Золотой», «Предгородская Слободка», «Центральный», «Галерный» (мелкие водоросли); отклонение из-за запаха – пляж «Галерный»; из-за водородного показателя – пляж «Вербный»; биохимическая потребность в кислороде (БПК5) – пляжи «Вербный» и «Пуща-Водица».

«Информируем, что к улучшению показателей качества воды в водоемах пляжами можно пользоваться исключительно как зонами отдыха без купания», - подчеркнули в ведомстве.

Кроме этого, сообщается, что исследованные пробы воды из питьевых фонтанчиков на столичных пляжах также не соответствуют гигиеническим требованиям к воде питьевой.

Исследования воды из питьевых фонтанчиков на санитарно-химические показатели на пляжах «Радуга» и «Тельбин» не проводились в связи с неблагоприятными погодными условиями. Питьевые фонтанчики на пляже «Троещина» отсутствуют.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины принял решение о продлении действия адаптивного карантина до 31 августа.

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