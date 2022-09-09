Playboy Украина выполнила все финансовые обязательства, но его решили закрыть. Это может быть связано со спецвыпуском о войне в Украине.

Главный офис легендарного мужского журнала Playboy в США без объяснения причин решил закрыть украинскую редакцию издания с 1 января 2023 года.

Об этом сообщил совладелец Playboy Украина Александр Шевченко.

При этом из России Playboy уходить не будет, несмотря на санкции против этой страны-агрессора.

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"С 1 января 2023 Playboy Украина прекратит своё существование. Решение центрального офиса. Причину никто не объяснил. Говорить плохо о партнёрах не в моих правилах. Из РФ Playboy не ушёл. Из Украины ушёл", - написал Шевченко.

По его словам, украинская редакция "Плейбой" выполнила все свои финансовые обязательства.

"Есть непреодолимое желание купить всю компанию Playboy и уволить всё правление. Не хватает $20 миллионов. Никто не желает?", - добавил Шевченко.

Также он отметил, что Playboy Украина после полномасштабного вторжения возил в нашу страну гуманитарную помощь, но делал это без участия других офисов, в том числе американского.

"Всемирно известный "Плейбой в Украине" по 2-3 фуры помощи в неделю отправлял из Великобритании, Испании, Португалии, контейнерами из США. В общей сложности это тысячи тонн гуманитарной помощи. Если бы мне кто-то сказал, что "Плейбой" будет возить в Украину памперсы, детское питание, женские средства гигиены – я бы не поверил в это!", - рассказал в недавнем интервью ТСН глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий.

Напомним, после полномасштабного вторжения украинский Playboy выпустил спецвыпуск, посвященный войне в Украине.

Именно с этим выпуском может быть связано решение центрального офиса закрыть украинскую версию журнала, сказал Александр Шевченко в комментарии изданию "Страна".

"Думаю, реальная причина закрытия "Playboy Украина" – наш неформатный выпуск "Playboy война". Так нельзя было делать", - сказал Шевченко.

Напомним, издание Playboу основал Хью Хефнер в 1953 году. Украинская версия мужского журнала выходит с 2005 года. Изначально журнал издавался на русском языке, но в 2021 году перешел на украинский.

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