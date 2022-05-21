Даша Астафьева снялась для следующего номера журнала Playboy Ukraine.

Украинская певица и модель Даша Астафьева опубликовала несколько фото со съемок нового арт-номера журнала Playboy Ukraine.

Снимками она поделилась в своем Instagram.

На одном из фото Даша читает газету The New York Times, на первой странице которой пестрит заголовок "Путин отравлен".

"Так сложилось, что почти у всех нас сейчас похожие мечты. Мои, например, всегда сбываются", – подписала она фото.

Прокомментировал съемки и главный редактор, совладелец Playboy Ukraine Влад Иваненко: "Путин отравлен". Пока ждем такие заголовки и онлайн арт-номер Playboy, который выходит в следующий понедельник".

"Классная газета. Надеюсь, это предсказание на очень скорое будущее", "Дайте почитать", "Ой, когда ж, когда?", "Скорее бы", "Невероятное фото", "Аминь", "Отличная визуализация", – отреагировали подписчики Астафьевой в комментариях.

Ранее сообщалось, как военные ВСУ сделали неожиданный сюрприз Даше Астафьевой.

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