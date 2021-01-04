Сумма поступлений от платных камер в следственных изоляторах уже превысила 2 млн гривень.
Об этом сообщил министр юстиции Денис Малюська в Facebook.
По его словам, «... под новый год сумма поступлений от платных камер уже превысила 2 миллиона гривен».
Кроме того, министр опубликовал в соцсети фото отремонтированной камеры на 22 человека в государственном учреждении «Киевский следственный изолятор». Себестоимость - 67 тыс. 450 гривен.
«Ну и традиционно напоминаю, за этот ремонт уплачено 0 (ноль) гривен налогоплательщиков», - добавил он.
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Платные камеры в СИЗО: что известно
Постановлением Кабинета министров №305 от 22 апреля 2020 года введен экспериментальный проект относительно платной услуги по предоставлению улучшенных бытовых условий в следственных изоляторах Украины.
Платные камеры с улучшенными условиями содержания уже открыты в Киевском, Черниговском, Запорожском, Львовском, Вольнянском и Днепровском СИЗО.
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