Министр юстиции Денис Малюська опубликовал в соцсети фото отремонтированной камеры на 22 человека в государственном учреждении «Киевский следственный изолятор».

Сумма поступлений от платных камер в следственных изоляторах уже превысила 2 млн гривень.

Об этом сообщил министр юстиции Денис Малюська в Facebook.

По его словам, «... под новый год сумма поступлений от платных камер уже превысила 2 миллиона гривен».

Кроме того, министр опубликовал в соцсети фото отремонтированной камеры на 22 человека в государственном учреждении «Киевский следственный изолятор». Себестоимость - 67 тыс. 450 гривен.

«Ну и традиционно напоминаю, за этот ремонт уплачено 0 (ноль) гривен налогоплательщиков», - добавил он.

Платные камеры в СИЗО: что известно

Постановлением Кабинета министров №305 от 22 апреля 2020 года введен экспериментальный проект относительно платной услуги по предоставлению улучшенных бытовых условий в следственных изоляторах Украины.

Платные камеры с улучшенными условиями содержания уже открыты в Киевском, Черниговском, Запорожском, Львовском, Вольнянском и Днепровском СИЗО.

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Автор: Константин Гончаров