Теперь украинцам за рубежом не надо будет дважды ездить в консульство за много километров для подачи и получения документов.

Министерство иностранных дел Украины упростило процедуру получения консульских услуг для украинцев за рубежом. Об этом говорится в пресс-релизе МИД, который есть в распоряжении УНИАН.

В частности, 20 декабря Кабинет Министров Украины принял разработанное МИД постановление "О реализации экспериментального проекта по предоставлению отдельных публичных услуг и совершения отдельных консульских действий по заявлениям лиц, находящихся за пределами Украины, которые подаются средствами Единого государственного веб-портала электронных услуг и/или информационно-коммуникационной системы "е-Консул".

"МИД продолжает развивать современную, мобильную, цифровую и сервисно-ориентированную консульскую службу, способную адекватно и оперативно реагировать на нынешние и будущие вызовы", - сообщил министр иностранных дел Андрей Сибига.

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При этом, благодаря принятию постановления граждане Украины за рубежом получат такие новые возможности:

Оформление ID-карт с доставкой готовой карты по почте (нужен только один визит в посольство или консульство для подачи документов); Оформление загранпаспортов за один визит для сбора биометрических данных с последующим получением готового документа по почте; Регистрация в Государственном реестре налогоплательщиков через посольства и консульства; Обмен водительского удостоверения или получение его после потери или похищения; Комплексная услуга для оформления новорожденных, которая включает:

государственную регистрацию рождения ребенка (выдача свидетельства о рождении);

регистрацию ребенка гражданином Украины;

внесение ребенка в Единый государственный демографический реестр (присвоение УНЗР);

регистрацию ребенка в Государственном реестре налогоплательщиков.

Кроме того, отныне заявления о предоставлении услуг можно будет подавать через портал или мобильное приложение Дія.

"Убежден, что миллионы наших граждан за рубежом оценят нововведения, которые упрощают доступ к услугам МИД путем цифровизации. Для подачи и получения документов дважды ехать за много километров не нужно. Это является реальной экономией времени и средств для наших граждан", - отметил Сибига.

Диджитализация консульских услуг

Как сообщал УНИАН, в августе правительство Украины приняло постановление о создании информационно-коммуникационной системы "е-Консул", которая будет предоставлять ряд услуг для украинцев за рубежом. Некоторые консульские действия полностью перешли в онлайн.

Сначала цифровая платформа, созданная министерством, работала в закрытом режиме. В ней тестировали обновленную электронную очередь, электронные кабинеты заявителя и консула, автоматизированные пилотные услуги в сфере нотариата, оформление справок и тому подобное.

Одновременно система проходила необходимые проверки безопасности, тестирование на наличие уязвимостей, прочность алгоритмов шифрования данных и устойчивость к пиковым нагрузкам.

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