Украинцы смогут воспользоваться обновленной системой уже в этом году и не нужно будет идти в посольство или консульство.

Кабмин принял постановление о создании информационно-коммуникационной системы е-Консул, которая будет предоставлять ряд услуг для украинцев за рубежом, сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел (МИД).

"Некоторые консульские действия полностью перейдут в онлайн и не надо будет даже идти в консульский отдел. Другие можно будет осуществить значительно быстрее и проще, потому что документы будут подтягиваться из государственных реестров автоматически. Все это в комплексе продемонстрирует новое качество отношения государства к потребностям граждан, будет способствовать единству, сохранению связей и развитию украинского всемирного сообщества", - заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Сейчас цифровая платформа, созданная МИДом, работает в закрытом режиме. В ней тестируются обновленная электронная очередь, электронные кабинеты заявителя и консула, автоматизированные пилотные услуги в сфере нотариата, оформление справок.

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МИД работает над подключением системы к государственным реестрам и информационным базам, что позволит сократить операционное время предоставления гражданам сервисов МИД на 30-80%, в зависимости от типа услуги. Ожидается, что украинцы смогут воспользоваться обновленной системой уже в этом году. Сейчас она проходит необходимые проверки безопасности, тестирование на наличие уязвимостей, прочность алгоритмов шифрования данных и устойчивость к пиковым нагрузкам.

МИД: другие важные новости

Накануне Министерство иностранных дел сообщило, что граждане Украины за рубежом получат сервис доставки документов, прежде всего загранпаспортов, по значительно более низкой стоимости по сравнению с международными коммерческими компаниями.

Так, единая цена доставки в любую страну мира составит $6 и 10 грн НДС, что в разы дешевле по сравнению с коммерческими сервисами. Сейчас же такая услуга стоит $70-$100.

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