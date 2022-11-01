Отключение водоснабжения происходило исключительно из-за проблем с электричеством.

Плановых отключений водоснабжения в Киеве не будет, прошлые отключения применялись из-за проблем с электросетями.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в эфире информационного телемарафона.

"Плановые отключения водоснабжения – об этом никогда не шла речь, и, я надеюсь, не будет идти. Отключение было связано исключительно с проблемами электросетей: насосы, работающие в водоканале, были нетрудоспособны, когда не было электроэнергии. Таких вещей не планируется в Киеве, особенно в зимнее время", - сказал городской голова.

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Кличко призвал всех экономить электричество и выключать ненужные электроприборы, потому что от этого зависит система энергоснабжения не только в Киеве, а и вообще по Украине.

Очередной ракетный удар по Украине

31 октября российские войска совершили очередной массированный ракетный обстрел территории Украины - выпустили 50 ракет.

На разных направлениях подразделения противовоздушной обороны Украины уничтожили 45 вражеских крылатых ракет.

Несколько ракет попали в объекты критической инфраструктуры в нескольких регионах Украины.

В частности, из-за обстрелов была повреждена энергетическая инфраструктура в Киевской области, в результате чего 80% потребителей столицы остались без водоснабжения, без света – 350 тыс. квартир киевлян.

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