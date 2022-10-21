Премьер-министр призвал население сделать запас технической и питьевой воды и иметь теплые вещи.

Премьер-министр Денис Шмыгаль ожидает, что российские оккупанты будут наносить удары не только по объектам украинской энергетики, а водо- и теплоснабжения.

Об этом он сообщил во время заседания правительства.

"К сожалению, также очевидным является факт, что российский террор продолжится. Это касается не только энергосистемы, но и объектов водоснабжения и теплоснабжения. Перебои возможны, а потому все должны быть готовы. Сделать запас технической и питьевой воды. Иметь теплые вещи. Батарейки, фонарики, повербанки. Все это необходимо в этих условиях", - сказал он.

Российские ракетные удары по Украине

Как сообщал УНИАН, с 10 октября в результате российских атак в Украине была разрушена треть электростанций. Украинцев призвали с 07:00 до 23:00 минимизировать пользование электроэнергией.

Из-за увеличения потребления в центральном регионе диспетчерский центр "Укрэнерго" 20 октября вынужден ввести временное контролируемое ограничение потребления электроэнергии.

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