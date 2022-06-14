Российские захватчики отказываются участвовать в прямых боевых столкновениях с украинскими воинами.

Российские захватчики отказываются участвовать в прямых боевых столкновениях с украинскими воинами.

Об этом свидетельствует очередной телефонный разговор оккупантов, который перехватила СБУ.

Так, один из оккупантов сообщил жене, что много кто отказался идти в бой, из всего батальона в бой пошли только 30 человек.

"Российские захватчики так боятся ВСУ, что лишь 1 из 10 готов к прямому столкновению с украинскими воинами... Обычно, батальон насчитывает от 300 до 900 военнослужащих в зависимости от рода войск. Поэтому такая тенденция в рядах врага не может не радовать. Это объясняет, почему российские оккупанты все меньше идут в прямую атаку, а просто издалека зачищают украинские населенные пункты артиллерией, убивая гражданских", - говорится в сообщении.

СБУ напоминает россиянам, которые хотят сохранить жизнь на войне, про "горячую" телефонную линию 2402. Позвонив на нее, можно сдаться в плен. Работает круглосуточно для украинских и российских номеров.

Ранее в СБУ опубликовали перехват разговоров, как российские оккупанты обсуждают способы, как сбежать с войны в Украине. В частности, захватчики рассматривают варианты имитации боевых ранений.

Впоследствии СМИ сообщили, чтобы пополнить ряды своей армии, Россия похищает собственных граждан. Так, трое россиян устроились на работу в компанию, занимающуюся горнодобывающей, нефтяной и газовой промышленностью.

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