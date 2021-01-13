С началом нового года для украинцев, в частности, выросла минимальная пенсия по возрасту.

В декабре 2020 года Верховная Рада предварительно одобрила повышение пенсий военным, благодаря чему выплаты военнослужащим должны перечислить.

Пенсии военным: как могут вырасти в 2021 году

3 декабря прошлого года проект закона № 2141, который предусматривает повышение пенсий военным, прошел первое чтение в парламенте.

Читайте такжеС сегодняшнего дня в Украине увеличивают выплаты военным: кто и сколько получит

Согласно документу, максимальная пенсия военнослужащих в отставке должна быть повышена с 70 до 90% от денежного обеспечения на соответствующих должностях.

В случае принятия законопроекта во втором чтении ранее определенные военные пенсии должны быть пересчитаны. По оценке авторов проекта закона, на это нужно дополнительно 14,8 миллиарда гривень. Согласно расчетам Министерства социальной политики, дополнительные расходы составят около 2 миллиардов гривень в месяц.

Виды пенсионного обеспечения военнослужащих

На сегодняшний день предусмотрены такие виды пенсионного обеспечения военнослужащих:

за выслугу лет (назначается лицам офицерского состава, прапорщикам и мичманам, военнослужащим сверхсрочной службы и военной службы по контракту, при наличии выслуги на военной службе, службе в органах внутренних дел и государственной пожарной охране, службе в Государственной службе специальной связи и защиты информации Украины, органах и подразделениях гражданской защиты, налоговой милиции, Государственной уголовно-исполнительной службы Украины);

пенсия по инвалидности (назначается военнослужащим в случае установления инвалидности в период прохождения военной службы или в других установленных законодательством, случаях);

пенсия в случае потери кормильца (назначается нетрудоспособным членам семей военнослужащих в случае смерти лица, имевшего право на пенсию).

Минимальная пенсия в Украине 2021

В связи с повышением в Украине минимальной зарплаты с нового года выросла и пенсия по возрасту.

Речь идет о наименьшей пенсионной выплате для людей, которым исполнилось 65 лет и которые имеют полный стаж (для мужчин это 35 лет страхового стажа, а для женщин – 30 лет). С 1 января 2021 года минимальная пенсия этой категории граждан выросла до 2400 гривень, что составляет 40% от минимальной заработной платы.

Минимальная пенсия, которая привязана к размеру прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц, в настоящее время составляет 1769 гривень.

Вас также могут заинтересовать другие новости:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН