Пчелиный подмор: чем полезен и кому противопоказан

Лекарственные средства на основе пчелиного подмора способны предупреждать воспалительные процессы, стабилизировать кровяное давление, положительно влиять на сосуды и систему крови в целом.

Пчелиный подмор – это своеобразный экстракт, из которого изготавливают лекарства против разных болезней. Препараты делают в форме мази, спиртовых настоек и тому подобное.

Что входит в состав пчелиного подмора

Пчелиный подмор состоит из тел умерших медоносных пчел. В нетрадиционной медицине его ценят за биологически-активные комплексы, благодаря которым лекарства на его основе благотворно влияют на состояние здоровья человека.

В состав пчелиного подмора входит белок, хитин, меланин, воск, витамины и другие целебные вещества. Практически, он содержит все компоненты меда, пыльцы, маточного молочка и воска, полезные свойства которых признаны медиками.

Чем полезен пчелиный подмор

Лекарственные средства на основе пчелиного подмора способны предупреждать воспалительные процессы, стабилизировать кровяное давление, положительно влиять на сосуды и систему крови в целом.

Гепарин, который входит в состав подмора, часто добавляют в лекарства для борьбы с патологией крови, сердца, сосудов, почек. Также он улучшает обмен веществ и укрепляет эндокринную и нервную систему.

Кроме этого, средства с пчелиным подмором уменьшают уровень холестерина в крови, и, таким образом, способствуют профилактике атеросклероза, ожирения и других сопутствующих заболеваний. Такие препараты очищают кишечник и нормализуют его функцию, защищая от токсинов, предупреждают развитие диабета.

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При каких болезнях рекомендуют пчелиный подмор

Пчелиный подмор в основном используют для лечения аденомы предстательной железы, сексуальных нарушениях – импотенции и фригидности, хронических заболеваниях легких, печени, желудочно-кишечного тракта, мышечного аппарата, центральной нервной системы. Такими лекарствами также стабилизируют кровяное давление и решают проблемы с сердечно-сосудистой системой, почками и сосудами головного мозга.

В качестве профилактики и для общего укрепления организма пчелиный подмор рекомендуют людям преклонного возраста.

Пчелиный подмор: противопоказания

Препараты с пчелиным подмором противопоказаны людям, которые имеют индивидуальную непереносимость к продуктам пчеловодства, а также детям до двух лет. Употребление настоек с содержанием спирта не рекомендуется беременным женщинам и людям с нарушениями функции печени.

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