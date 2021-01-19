Предполагается, что "закон" ограничит владельцев паспортов Украины с донецкой пропиской в праве продажи собственных квартир и домов, покупки любой недвижимости и занятии предпринимательской деятельностью.

Боевики так называемой "ДНР" хотят лишить гражданских и имущественных прав граждан Украины, отказавшихся получать так называемый "паспорт ДНР".

Об этом сообщает онлайн-издание "Спектр", ссылаясь на окружение главаря боевиков ОРДО Дениса Пушилина.

Сообщается, что в оккупированном Донецке проходят обсуждения документа о "гражданстве ДНР". Бумага написана на основе так называемого "закона о гражданстве" непризнанной республики Абхазия.

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Предполагается, что этот "закон" ограничит владельцев паспортов Украины с донецкой пропиской в праве продажи собственных квартир и домов, покупки любой недвижимости и занятии предпринимательской деятельностью.

Планируется, что к 2025 году единственным "документом", идентифицирующим личность и гарантирующим какие-либо права, станет так называемый паспорт "ДНР".

Издание сообщает, что на данный момент так называемые "паспорта ДНР" имеют не менее 15% населения.

Российские паспорта на Донбассе

24 апреля 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями временно оккупированного Донбасса.

1 мая 2019 года Путин подписал указ, которым упростил порядок получения российского гражданства для отдельных категорий граждан Украины. Право на получение гражданства РФ в упрощенном порядке, в частности, получили граждане Украины, которые не имеют гражданства (подданства) другого государства, а также лица без гражданства, которые родились и постоянно проживали на территории Крыма и выехали за пределы полуострова до 18 марта 2014 года, а также их дети, мужья (жены) и родители.

По состоянию на начало февраля 2020 года Россия выдала более 200 тысяч паспортов украинцам на оккупированной части Донбасса.

Вице-премьер-министр Алексей Резников рассказал об отношении власти к украинцам, которые в Крыму и на Донбассе получили российские паспорта.

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Автор: Денис Прядко