Киевляне годами требовали демонтировать памятник Ватутину.

В Мариинском парке Киева демонтировали памятник советскому военачальнику генералу Николаю Ватутину.

Как сообщили в Киевской городской государственной администрации (КГГА), его перенесут в Музей авиации.

Заместитель председателя КГГА Владимир Прокопив напомнил, что соответствующее решение приняла рабочая группа по изучению вопросов устранения памятных объектов, связанных с историей и культурой России и СССР, из публичного пространства города Киева.

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"Работа нашей городской рабочей группы эффективна благодаря неравнодушному общественности, которая активно участвует в дерусификации нашего города и борется с остатками памятников коммунистических времен. За пол года мы достигли значительного прогресса и скоро завершим процесс декоммунизации и дерусификации в городе Киеве", – сказал Прокопив.

Он также напомнил, что киевляне выступали за демонтаж памятника годами.

"Кто он (Николай Ватутин – УНИАН) такой можно много спорить, но, думаю, что все согласятся с теми людьми, которые еще в 2017 году написать на этом постаменте слово "палач". ... Кроме того, три года назад была петиция на сайте Киевского городского совета о демонтаже этого памятника, и она очень быстро набрала более 10000 голосов. Что тоже говорит о воле киевлян. Процесс уборки таких памятников из публичного пространства не происходит так быстро, как нам хотелось бы, но мы, в отличие от России, – правовое государство, где уважают законы, поэтому сейчас, когда мы имеем это юридическое право, мы убираем остатки тоталитаризма из публичного пространства нашей столицы", – отметил Прокопив.

Кто такой Николай Ватутин

Николай Ватутин – советский военачальник, генерал армии, Герой Советского Союза. Один из 4-х командующих советскими фронтами, погибших в годы Второй мировой войны. Ватутин принимал активное участие в войне против остатков армии УНР, повстанцев Холодного Яра.

"Прославился" неумелым и убийственным руководством войсками, которое приводило к огромным потерям среди личного состава.

"Во время битвы за Днепр, участие в которой принимал Первый Украинский фронт, возглавляемый Ватутиным, к боевым действиям массово привлекали "черную пехоту" – наскоро мобилизованных, необученных и неснаряженных мужчин, которых бросали на гибель во время форсирования реки осенью 1943 года. Однако и тысячи хорошо обученных бойцов воздушно-десантных войск погибли во время неудачно спланированной Букринской десантной операции. ... На Букринском плацдарме и в боях за Киев погибло около 647 тысяч бойцов. Другие исследователи называют меньшую цифру – 400 тысяч. Произошло это в течение полуторамесячных боев", – отмечают в Украинском Институте национальной памяти.

УИНЦ также констатирует, что похороны генерала в 1944 году были крупнейшими в военное время в СССР – прощание длилось три дня, похоронен он был вблизи здания Верховного Совета УССР в Мариинском парке. Впоследствии тут был сооружен помпезный надмогильный памятник. Все это дало предпосылки для культа "героического генерала Ватутина", который расцвел в 1960-х годах параллельно с мифом о "Великой Победе", отмечают в УИУЦ.

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