Памятник будет перенесен в музей авиации Украины имени О.К. Антонова.

В Киеве сегодня демонтировали памятник советскому летчику Валерию Чкалову, который находился на углу улиц Олеся Гончара и Михаила Коцюбинского в Шевченковском районе.

Как сообщила пресс-служба киевской городской государственной администрации, город долгое время ожидал решения Министерства культуры и информационной политики Украины, что позволило бы демонтировать советские и имперские памятники и вычеркнуть их из публичного пространства.

Демонтаж памятника Чкалову был осуществлен силами КП УЗН Шевченковского района. Для выполнения работы были задействованы бригада из пяти человек, автомобиль с краном-манипулятором и грузовик. Согласно решению Киевского городского совета, после демонтажа памятник будет перенесен в музей авиации Украины имени А. К. Антонова.

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Демонтаж памятников советской эпохи в Украине

В Киеве рабочая группа по изучению вопросов устранения памятных объектов, связанных с историей и культурой России и СССР, из публичного пространства столицы приняла решение о сносе памятников генералу Николаю Ватутину и советскому летчику Валерию Чкалову. Департаменту городского благоустройства КГГА поручено демонтировать и перенести эти два советских памятника в музей авиации.

В мэрии уверяют, что в ближайшее время такая судьба ждет и остальные памятники, которые еще остались на улицах столицы.