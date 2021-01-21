Ранее против этого выступали местные власти и жители села.

В Одесской области сегодня демонтировали памятник Владимиру Ленину, который до сих пор стоял в населенном пункте.

Об этом сообщается на странице проекта "Декоммунизация. Украина" в Facebook.

Демонтированный "Ильич" стоял в селе Калчева Болградского района на юге Одесской области. Впрочем, это не последний "недекоммунизированный" памятник в регионе.

"Еще один остался в Старых Троянах Измаильского района", - отмечается в сообщении.

В комментариях к публикации уточняется, что ранее против демонтажа активно выступали местные жители.

Декоммунизация в Одесской области: что происходит

В конце прошлого года активисты обнаружили еще два памятника ЛенинуЮ которые до того времени не демонтировали.

До этого стало известно, что в селе Калчева Болградского района местные власти отказываются демонтировать последний в регионе памятник Ленину.

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Автор: Юрий Годован