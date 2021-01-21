На Одесщине - минус один "Ленин" / фото facebook.com/DecommunizeUkraine
В Одесской области сегодня демонтировали памятник Владимиру Ленину, который до сих пор стоял в населенном пункте.
Об этом сообщается на странице проекта "Декоммунизация. Украина" в Facebook.
Демонтированный "Ильич" стоял в селе Калчева Болградского района на юге Одесской области. Впрочем, это не последний "недекоммунизированный" памятник в регионе.
"Еще один остался в Старых Троянах Измаильского района", - отмечается в сообщении.
В комментариях к публикации уточняется, что ранее против демонтажа активно выступали местные жители.
Декоммунизация в Одесской области: что происходит
- В конце прошлого года активисты обнаружили еще два памятника ЛенинуЮ которые до того времени не демонтировали.
- До этого стало известно, что в селе Калчева Болградского района местные власти отказываются демонтировать последний в регионе памятник Ленину.
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