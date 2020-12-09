Демонтаж не поддерживают местные жители, деньги на соответствующие работы не выделены.

В селе Калчева Болградского района Одесской области местные власти отказываются демонтировать последний в регионе памятник Ленину.

Об этом в социальных сетях заявили представители проекта «Декоммунизация. Украина».

"Местные власти отказываются демонтировать последний памятник Ленину в области. И это в условиях того, что по данному факту полгода назад было возбуждено уголовное дело. Однако до сих пор закон не выполнен. Похоже, что это довольно большое село встретит 2021 год с памятником Ленину на центральной площади», - сказано в сообщении.

Также обнародован ответ местных властей на обращение «Декоммунизация. Украина», которое было сделано на правительственную «горячую линию» 21 ноября текущего года.

Читайте такжеВ Киеве появился платный Ленин, но полиция "бизнес" не поддержала (фото)В нем отмечается, что вопрос неоднократно выносился на обсуждение местной общины и сессии сельского совета, но демонтаж монумента не получил поддержки ни депутатов, ни местных жителей. В частности, не одобрено выделение средств на демонтаж.

Также в документе говорится, что памятник был установлен в середине 70-х годов прошлого века. Позже возле него построили Дом культуры, из-за которого в настоящее время к памятнику отсутствуют подъездные пути, необходимые для проведения демонтажа.

Калчева – село в Болградском районе на юге Одесской области. Основано в 1861 году. В нем проживает более 3 тыс. человек.

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Автор: Лариса Козовая