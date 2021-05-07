Мальчик выпал из окна, когда остался в группе один.

В Запорожье уволили заведующую детского сада, в котором полторы недели назад из окна выпал ребенок.

Читайте такжеУнижала учителей: на Херсонщине ученицу колледжа обвиняют в буллингеОб этом идёт речь в сюжете ТСН.

Решение приняли по итогам внутренней проверки, сообщили в мэрии.

Потеряли работу и воспитательница с няней.

Пострадавший 4-летний Тимур до сих пор находится в больнице. Несколько дней назад мальчика перевели из реанимации в общее отделение.

Реабилитация после травмы головы, по словам врачей, продлится полгода.

Что этому предшествовало

В Запорожье 4-летний мальчик выпал из окна второго этажа в детском саду. Ребенок получил многочисленные травмы и был госпитализирован в больницу.

Он выпал из окна, когда остался в группе один. Ребенок сам открыл окно и покосился на подоконник. Сначала мальчик выпал на козырек входной двери, а потом – на землю.

28 апреля на основании собранных доказательств 54-летней воспитательнице сообщили о подозрении за ненадлежащее и недобросовестное выполнение обязанностей по охране жизни и здоровья несовершеннолетних, повлекшие тяжкие последствия.

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Автор: Людмила Жерновская