Андрей Максименко получил ранение в голову.

Умер украинский режиссер Андрей Максименко. Он воевал в добровольческом батальоне имени Джохара Дудаева. 20 апреля режиссер получил осколочное ранение на фронте.

О смерти защитника Украины сообщила его гражданская жена Анастасия Баша. Она рассказала, что Максименко был очень талантливым человеком. У него остались двое детей.

"Он был гением. Режиссер и сценарист. То, как он писал - этак просто на ходу придумывая другую жизнь - меня захватывало. То, как он умел работать с актерами - придавало крылья. То, как он воспринимал мир и раскладывал по полкам явления - поражало. То, как он мог разложить, разгадать болезнь, ситуацию, человека - было магическим актом проявления сути. То, какие у него получались дети - мотивировало их рожать. А еще, Андрей был воином", - написала Баша в Facebook.

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Она рассказала, что в 2014 году Максименко добровольцем пошел на войну. Он защищал Украину в батальоне Днепр. В 2023 году режиссер ушел на фронт в составе батальона имени Дудаева.

20 апреля Максименко получил осколочное ранение в левую часть головы. Его дважды прооперировали в Днепре, после чего режиссера доставили в Киев. Максименко находился в коме.

"Для воина - большая честь уйти в бою. Андрюша, для меня - большая честь принять это с честью и достоинством. Я выбираю принять это на высокой ноте. Я уважаю тебя, я тебе благодарю за наших детей, за наши безумные истории, за это время, что ты мне дал, чтобы все внутри красиво закрыть. Я люблю ту нашу жизнь, которая была, я люблю наших детей, я люблю то, что мы дали друг другу, Я люблю, я выбираю любить, как все это заканчивается. Так я творю, так я продолжаю жизнь. Потому что я уважаю твой выбор - я принимаю твой дар - твой вклад в победу. Я желаю тебе легкой дороги и светлого воспоминания от каждого, кто стремится к нашей победе в этой священной войне. Ты - герой", - добавила Баша.

Известные люди, погибшие на войне

В марте стало известно, что на войне погиб актер Антон Прасоленко. Он участвовал в боевых действиях на востоке Украины. В начале апреля в бою за Бахмут героически погиб известный диджей Андрей Мехряков.

Также стало известно, что на фронте погиб украинский художник и музыкант Антон Дербилов. Кроме этого, война унесла жизнь известного музыканта из Николаева, Андрей Касенюк получил смертельное ранение, защищая Украину от оккупантов.

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