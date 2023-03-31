Антон Прасоленко принимал участие в боевых действиях на Востоке Украины.

Во время выполнения боевого задания на Востоке Украины погиб украинский актер Антон Прасоленко. Этой трагической новостью поделился психолог Андрей Козинчук в своем Facebook-блоге:

"Антон участвовал в боевых действиях на Востоке. В самом аду, чтобы попасть в рай… Сегодня он скончался в госпитале от полученных ранений".

Козинчук сообщил, что когда началась полномасштабная война, Антон не смог оставаться в стороне и решил защищать свою страну с оружием в руках. На тот момент у Прасоленко не было боевого опыта, но он делал все, чтобы научиться и попасть на позиции.

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На днях во время выполнения боевого задания актер получил осколочное ранение. Его сослуживцы отправили его в госпиталь, где врачи боролись за жизнь Антона, однако травма оказалась несовместимой с жизнью.

"Зная, что он не сильно шарит в этом (нет военной подготовки, - ред), он учился с нуля. И через год вышел на ни*уевый уровень профессионализма. Но снаряд и обломки не спрашивают, насколько ты хорош... Мне больно, что такие люди уходят. Война не закончилась, нам и дальше р*сню жечь", - добавил психолог Андрей Козинчук.

Кто такой Антон Прасоленко

Отметим, до 24 февраля 2022 года Антон Прасоленко играл в театре. Жил в Киеве со своей девушкой. Был лауреатом Всеукраинского детского фестиваля эстрадного искусства "Топ-Топ", организованного Министерством культуры и туризма Украины.

Напомним, на войне погиб участник "Лиги смеха".

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