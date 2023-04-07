Защитнику Украины было всего 43 года.

На фронте погиб украинский художник и музыкант Антон Дербилов. Харьковчанин отдал свою жизнь в боях за Луганщину.

О смерти военного с позывным "Патрик" сообщила 5 Слобожанская бригада НГУ. Дербилову было всего 43 года, без отца остались три его дочери. Он погиб в боях за освобождение Кременной.

"Погиб украинский художник, скульптор и музыкант Антон Дербилов. Он проходил службу в 5 Слобожанской бригаде НГУ с февраля 2022 года. 6 апреля в результате минометного обстрела Антон получил ранения, несовместимые с жизнью, и погиб на поле боя с оружием в руках. Жил и погиб как герой", - говорится на странице бригады в Facebook.

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Известно, что Дербилов был ветераном Слобожанского контрнаступления. При жизни он получил медали "За храбрость в бою", за "Доблестную службу" и награду "Несокрушимым героям российско-украинской войны".

"Выражаем искренние соболезнования родным и близким гвардейца! Отомстим за вернувшихся на щите", - добавили побратимы защитника Украины.

Новость о гибели военного также подтвердили в группе Alcohol Ukulele, участником которой был Дербилов. Музыканты показали фото харьковчанина и отметили, что его смерть - потеря, о которой они никогда не забудут.

Напомним, недавно стало известно о том, что в бою за Бахмут героически погиб известный диджей.

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