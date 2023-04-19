Артист очень любил творчество и никогда не терял юношеский энтузиазм.

На войне погиб известный украинский музыкант. Основатель и гитарист группы SilverTown Андрей Касенюк получил смертельное ранение, защищая Украину от оккупантов.

"Друзья и подписчики! Вот так начинался наш последний пост когда мы собирали деньги на Starlink для Андрея. Благодаря этому старлинку и вам, Андрей все это время был на связи с родными, близкими. Вчера Андрей не вышел на связь, его больше с нами нет. Он получил смертельное ранение. Подробностей и деталей пока мы не знаем", - сообщили музыканты группы SilverTown.

Друзья Касенюка также рассказали, что смерть музыканта стала для них большой потерей. Артист очень любил творчество и никогда не терял юношеский энтузиазм.

"Он очень хотел выпустить альбом, постоянно всех пинговал, раздавал пинки, организовывал весь процесс от накопления до мастеринга. Также он несколько раз, уже во время войны, хотел релизить клип, который мы отсняли еще в сентябре 2021 года. 24 февраля 2022 года его должна была рассмотреть редакция М1/М2 на предмет ротации. Но не суждено... Андрей всегда останется в нашей памяти, в наших сердцах в своих произведениях, в отснятых клипах. Вечная тебе память, брат! На таких как ты выдержала страна! Ты герой, настоящий герой!" - добавили коллеги музыканта.

Что известно об Андрее Касенюке

Касенюк был гитаристом группы SilverTown, которая была основана в 2013 году в городе Каменское, в Днепропетровской области. Однако впоследствии музыкант пошел на войну, он был участником АТО на востоке Украины. В 2016 году Касенюк вернулся, деятельность группы возобновили.

Коллектив SilverTown активно давал концерты и записывал новые песни, в частности, о войне. Одной из известных композиций, которая запомнилась фанатам, была песня "Україна - це ми".

Ранее стало известно, что на войне погиб украинский актер. Антон Прасоленко участвовал в боевых действиях на востоке Украины.

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