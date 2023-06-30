Митрополит обратился к судье, но не впечатлил его.

Соломенский суд Киева оставил экс-наместника Киево-Печерской лавры Павла Лебедя (Пашу "Мерседеса") под круглосуточным домашним арестом.

Как сообщил корреспондент УНИАН из зала суда, Паша "Мерседес" будет находиться под домашним арестом до 31 августа. Защита планирует подавать апелляцию на решение суда.

После зачитывания решения суда скандальный митрополит обратился к судье. Он заявил, что судья якобы "находится под властью всех".

"Спаси вас Господи, но есть еще суд Божий", - сказал он.

Дело Паши "Мерседеса"

Как сообщал УНИАН, в начале апреля экс-настоятелю Лавры вручили подозрение в разжигании межконфессиональной вражды и отрицания действий страны-агрессора. Суд отправил его под домашний арест и запретил общение с верующими.

Вчера ряд Telegram-каналов и медиа распространили информацию о том, что подозреваемому в разжигании религиозной вражды и оправдании действий РФ митрополиту УПЦ (МП) Павлу не продлили меру пресечения. Он "засветился" в Лавре.

Впрочем, затем в Киевской областной прокуратуре опровергли информацию о том, что срок действия домашнего ареста митрополита Павла завершился.

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