Потерпевшие на территории воинской части отмечали наступающий Новый год.

В Одесской области правоохранители проверяют возможную причастность командования воинской части к отравлению алкоголем троих военнослужащих, один из которых умер.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Южного региона Украины.

По предварительным данным, 30 декабря 2021 года командование организовало предновогоднее празднование на территории воинской части. После этого трое военнослужащих-контрактников прибыли в общежитие, которое находится в пригороде Одессы, в состоянии сильного алкогольного опьянения. Через некоторое время один из них был обнаружен без сознания, позднее бригада скорой медицинской помощи констатировала его смерть. Еще двое солдат были госпитализированы в Военно-медицинский клинический центр Южного региона Украины (Одесса) в тяжелом состоянии.

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Отмечается, что по факту смерти мужчины начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса ("умышленное убийство"). Следователи полиции и прокуроры выясняют обстоятельства трагедии, назначен ряд судебно-медицинских экспертиз, допрашивают свидетелей.

Также прокуратура начала производство по факту небрежного отношения к службе должностными лицами воинской части ВСУ в Одесской области (ч. 3 ст. 425 Уголовного кодекса). Это дело расследуют следователи территориального управления ГБР, расположенного в Николаеве.

В то же время, в социальных сетях тиражируется информация о том, что якобы командир воинской части хотел на спор "перепить" подчиненных и отправил их за алкоголем. Люди полагают, что спиртное было некачественным, так как отравление было у четверых, включая командира, который физически пострадал меньше других.

Как сообщал УНИАН, 31 декабря 2021 года в социальных сетях появилась информация о двух военнослужащих, отравившихся алкоголем. ЧП произошло в поселке Радисне Беляевского района Одесской области. Как отмечалось, мужчина, 1992 года рождения, госпитализирован.

Его товарищ, 1998 года рождения, умер, захлебнувшись собственной рвотой.