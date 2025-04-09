Иногда бывает, что у военнослужащих не получается использовать все 30 дней отпуска.

Некоторые украинские военнослужащие сталкиваются с ситуацией, когда к концу года у них остаются дни отпуска (30 дней, в общем), которые им не удалось использовать по разным причинам — из-за боевой обстановки, из-за недостатка личного состава в подразделениях и так далее. Однако не все знают, что делать в подобной ситуации и как "потратить" оставшиеся отпускные дни.

Пресс-служба Волынского областного ТЦК и СП в Facebook сообщила, что перенести неиспользованные дни на следующих год военнослужащим нельзя. Однако их можно использовать перед увольнением или получить денежную компенсацию.

"Что говорит закон? Отпуск перед увольнением: военнослужащий может использовать неиспользованные дни отпуска перед увольнением. После этого его исключают из списков личного состава, а за эти дни начисляется денежное обеспечение. Компенсация: если взять отпуск невозможно, предусмотрена денежная компенсация за все неиспользованные дни, включая дополнительные (например, до 14 дней для УБД)", - говорится в публикации.

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При этом расчет компенсации, как сообщается, осуществляется с учетом оклада по званию, надбавки за выслугу лет, должностного оклада и допвыплат.

Для того, чтобы оформить компенсацию за неиспользованный отпуск, необходимо, во-первых, подать рапорт командиру части с указанием основания и даты увольнения; количества дней неиспользованного отпуска, а также важно указать норму закона, которая предусматривает подобную компенсацию (в законе Украины "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей"; в приказе Минобороны Украины №260 ("Об утверждении Инструкции о порядке выплаты денежного обеспечения военнослужащим Вооруженных сил Украины и некоторым другим лицам").

Другие новости для военнослужащих

Ранее УНИАН сообщал о несправедливости с выплатами для военных. Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский отметил, что для того, чтобы были выплачены средства, должны быть предоставлены соответствующие документы, подтверждающие обстоятельства ранения, тяжесть ранения или травмирования и так далее.

Кроме того, Сырский высказался о возможности демобилизации. По его словам, если бы у военнослужащих была возможность демобилизоваться спустя 3 года службы, мы бы фактически потеряли бы треть армии.

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