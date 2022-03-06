К отправлению принимают продукты длительного хранения, медикаменты, средства личной гигиены и другие необходимые в условиях военного положения вещи.

Украинцы смогут бесплатно отправить по почте помощь военным и пострадавшим гражданским.

Как сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины, "Новая почта" открыла "гуманитарные уголки" и отныне во всех отделениях, которые работают, можно бесплатно отправить помощь военным и пострадавшим гражданским.

В частности, принимаются продукты длительного хранения, медикаменты, средства личной гигиены и другие необходимые в условиях военного положения вещи.

"Чтобы отправить гуманитарный груз бесплатно, клиенты должны принести его в отделение "Новой почты", которые на текущий момент работают, и отправить, не указывая конкретного адресата", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, "Новая почта" запустила онлайн-карту своих отделений, работающих по Украине. Все посылки, которые находятся в отделениях, хранятся бесплатно.

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