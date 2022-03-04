Все находящиеся в отделениях посылки хранятся бесплатно.

"Новая почта" опубликовала интерактивную карту своих отделений, работающих по Украине в период действия военного положения.

Какие отделения работают по состоянию на 4 марта 2022 года, можно узнать по ссылке. В пресс-службе почты говорят, что карта обновляется каждый день.

Так, часть отделений в Киеве, Днепре, Запорожье, Одессе и Львове работают с 8:00 до 18:00. Отделения в других областных и районных центрах работают на выдачу и отправку в будние дни с 9.00 до 17.00. В субботу с 9.00 до 18.00, воскресенье – выходной.

В компании также напомнили, что если ваше отправление находится в других областях – вы можете самостоятельно произвести переадресацию туда, где вам удобно ее получить. Переадресация бесплатна, как и хранение посылок.

Кроме того, начиная с сегодняшнего дня украинцы могут обналичить деньги с банковской карты в любом работающем отделении Новой почты при наличии необходимой суммы в кассе.

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