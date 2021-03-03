Почти одинаковый процент опрошенных относится к России плохо и хорошо.

В Украине в феврале 2021 года хорошо относились к России 41% украинцев, плохо - примерно столько же - 42%.

Как свидетельствуют переданные УНИАН данные опроса Киевским международным институтом социологии, по сравнению с сентябрем 2020 ситуация существенно не изменилась.

В свою очередь, по данным опроса «Левада-центра», на территории РФ хорошо относились к Украине 54% населения, плохо — 31%. По сравнению с предыдущей волной опроса (август 2020) отношение к украинцам улучшилось.

Также отмечается, что независимость Украины от России поддерживают 88% украинцев и 80% россиян, объединения Украины с Россией хотят 7% украинцев и 17% россиян.

Количество украинцев, которые желают закрытых границ с Россией, составляет 39% (а россиян - 23%), в то время как количество украинцев, желающих независимых отношений, но без границ и таможен, составляет 49% (а россиян - 57%).

Что известно об опросе

Киевский международный институт социологии на протяжении 5-7 февраля 2021 года провел собственный всеукраинский опрос общественного мнения «Омнибус». Методом телефонных интервью с использованием компьютера (computer-assisted telephone interviews, CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров опрошено 2005 респондентов, проживающих во всех регионах Украины (кроме АР Крым). Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины. В выборку не включаются территории, которые временно контролируются властью Украины - АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей.

В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на контролируемой украинскими властями территории.

Статистическая погрешность выборки не превышает: 2,4% для показателей, близких к 50%, 2,1% для показателей, близких к 25%, 1,5% - для показателей, близких к 10%, 1,1% - для показателей близких к 5%.

«Левада-центр» проводил опрос по репрезентативной выборке населения России, 1601 человек в возрасте 18 лет и старше, в период 18-24 февраля 2021 года методом личного интервью.

Статистическая погрешность при выборке 1601 человек (с вероятностью 0,95) не превышает 3,4% для показателей, близких к 50%, 2,9% - для показателей, близких к 25% / 75%, 2,0% - для показателей, близких к 10% / 90%, и 1,5% - для показателей, близких к 5% / 95%.

Методологическое замечание. На этот раз опросы не являются полностью эквивалентными, потому что в России исследование проводилось методом личного (face-to-face) интервью, а в Украине - методом телефонного опроса. Кроме того, методом телефонного опроса проведены только последние два наших исследования - сентябрь 2020 года и нынешнее (февраль 2021 года), а все остальные исследования проведены методом F2F интервью. «Поэтому мы не знаем, действительно ли мы имеем падение положительного отношения украинцев к России или это связано с переходом на телефонные опросы», - добавили в КМИС.

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Автор: Константин Гончаров