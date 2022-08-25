Осенью продолжительность комендантского часа во многих регионах могут даже увеличить.

Многих интересует, отменят ли в Украине комендантский час и когда это может произойти. Эксперты считают, что в ближайшее время ожидать отмены не стоит.

Об этом они рассказали "24 каналу".

Так, кандидат экономических наук Александр Хмелевский рассказал, что сейчас комендантского часа нет только в Закарпатской области. В ближайшее время ограничения не отменят, продолжительность комендантского часа могут лишь увеличить. Дело в том, что осенью увеличится продолжительность темной части суток.

Также Хмелевской отметил, что если комендантский час все же будут отменять, то сначала это будет происходить в западных и центральных областях. Однако все зависит от интенсивности боевых действий и вражеских ударов. По мнению эксперта, в случае, если полномасштабная война перейдет в затяжную фазу, то враг будет не так интенсивно бить по некоторым регионам. Тогда в тех областях, где будет меньше "прилетов", могут отменить комендантский час.

По мнению правозащитницы Виолетты Монастырской, сейчас отмена комендантского часа не ко времени. Она отметила, что мы - единственная страна, поэтому отменять ограничения в некоторых регионах не уместно, ведь враг у нас один. Именно поэтому говорить об ослаблении комендантской можно будет лишь только после нашей победы.

"Возможно, если в этом будет насущная потребность в определенных регионах, к примеру в западных областях, которые расположены дальше всего от зоны боевых действий, то конечно могут ослабить комендантский час. Однако, все же мы должны понимать, что пока не отменят военное положение, комендантский час будет в дальнейшем актуальным. А это будет возможно, когда Украина победит", считает адвокат.

Монастырская также отметила, что введение комендантского часа - не какая-то прихоть, ведь это - ограничение, которое нужно для безопасности граждан.

"Очевидно, что просто в качестве прихоти никто не внедрял бы соответствующие ограничения. Это возможно исключительно при наличии реальной угрозы! И это необходимо понимать. Об отмене комендантского часа, встает вопрос "для чего?". Общество почему-то воспринимает комендантский час как некое наказание. Тем не менее, это наша с вами безопасность! Это то, что может кому-то спасти жизнь. Считаю, что правительство уместно пролонгирует комендантский час, тем более эта возможность законодательно предусмотрена в условиях введения военного положения", - добавила правозащитница.

Ранее УНИАН уже сообщал, что все больше украинцев, по результатам опроса, негативно относятся к жителям России и Беларуси.

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