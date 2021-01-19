У выпускников университетов в приложении к диплому будет отметка с отличием.

Вместо красных дипломов, которые отменили в 2021 году, украинские учреждения высшего образования будут указывать информацию об успеваемости выпускников в приложении к диплому. Также планируется разрешить ЗВО самостоятельно определять требования к присуждению награды.

Об этом сообщает пресс-служба Минобразования.

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Сейчас соответствующую инициативу прорабатывают в Министерстве образования и науки и Минюсте, где должны зарегистрировать соответствующий документ. Действующим этот документ станет после того, как он будет опубликован в издании "Официальный вестник Украины".

"Информацию об особых достижениях выпускника заведение высшего образования может указывать в приложении к диплому европейского образца в шестом разделе "Дополнительная информация". Требования к присуждению награды также определяют ЗВО самостоятельно", - говорится в заявлении.

Документы о высшем образовании могут быть выданы по установленным научным степеням:

диплом младшего бакалавра;

диплом бакалавра;

диплом магистра;

диплом доктора философии/доктора искусств;

диплом доктора наук.

Напомним, в Минобразования обнародовали приказ об отмене красных дипломов.

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Автор: УНИАН