Киевлянам и гостям города рекомендуют воздержаться от посещения пляжей, в частности из-за отсутствия там укрытий и хранилищ.

Столичные власти заявили, что в Киеве не планируют открывать пляжный сезон. Из-за отсутствия на пляжах укрытий и хранилищ киевлянам и гостям города рекомендуют воздержаться от их посещения.

Как сообщает Киевская горгосадминистрация, соответствующее решение принял Совет обороны Киева. По словам заместителя председателя КГГА Петра Пантелеева, на фоне постоянных атак врага на столицу киевлянам и гостям города настойчиво советуют пока не посещать пляжи.

"На пляжах и зонах отдыха защитные сооружения не предусмотрены. А во время воздушной тревоги следует неукоснительно соблюдать требования безопасности и находиться в укрытиях", - отметил он.

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Пантелеев также напомнил о действующем запрете на посещение лесов, где осуществляют работы по разминированию территорий и обнаруживают взрывоопасные предметы.

Пьяный сезон 2023: что известно

Как сообщал УНИАН, в этом году пляжный сезон во многих украинских областях не запланирован, в частности из-за минной опасности и угрозы вражеских обстрелов.

Украинские военные неоднократно заявляли о невозможности отдыха у Черного моря, однако в некоторых городах с наступлением тепла украинцы все же вышли на пляжи.

В частности, несколько дней назад в Одессе, несмотря на потенциальную опасность, огромное количество людей пришло на побережье позагорать и даже искупаться.

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