Единственным выходом президент считает наращивание темпов вакцинации.

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя стремительный рост заболеваемости COVID-19, призвал украинцев "выключить соцсети и включить мозг".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на заседании Конгресса местных и региональных властей, которое проходит в Одессе.

"Ежедневно антирекорды во всем мире. Мы не исключение. Ежедневно антирекорды сегодня в Украине и заболевших, и умерших", - отметил президент.

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Зеленский подчеркнул, что сегодня Украина ежедневно теряет около 700 человек, которые умирают в результате осложнений от COVID-19.

"И здесь мы должны все быть в тонусе... И люди, и чиновники ... - абсолютно все. Самое главное, что мы понимаем, что выход один - это вакцинация. Увеличивать процент вакцинированных людей - это выход из этого коллапса", - подчеркнул он.

Глава государства призвал местные власти "и засыпать, и просыпаться" с этой темой.

"Поэтому я очень прошу, чтобы мы все с вами выключили соцсети, именно по этому вопросу, и все включили мозг. Надо вакцинироваться. И это не страшилки, а действительно единственное решение", - заявил президент.

Он призвал граждан не бояться "страшилок" в СМИ, а бояться вируса.

Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки в Украине зафиксировано 26 870 новых подтвержденных случаев COVID-19. Госпитализировано 5 тыс. 463 человека; умерли - 648.

За вчера, 28 октября, в Украине вакцинировано от COVID-19 289 241 человека. С начала вакцинальной кампании в Украине привиты 9 млн 790 тыс. 280 человек, из них полностью иммунизированы и получили две дозы – 7 млн 292 тыс. 521 человек.

Записаться на вакцинацию уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0 800 60 2019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Автор: Антонина Доломанжи