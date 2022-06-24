Александр Хорунжий отметил, что всего определено 240 мест для массового отдыха возле водоемов.

Пляжный сезон в семи областях Украины начинать не рекомендовано. Это может опасно для здоровья и жизни отдыхающих,

Об этом сообщил пресс-офицер Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Александр Хорунжий в ходе брифинга.

По его словам, всего в Украине местные власти определили 240 мест для массового отдыха на водных объектах, из них 194 имею пляжи в собственности.

При этом он указал, что спасатели не рекомендуют начинать купальный сезон в семи областях Украины, которые находятся под постоянными обстрелами или во временной оккупации, - Киевская, Сумская, Донецкая, Черниговская, Одесская, Харьковская и Николаевская области.

"Огромное количество боеприпасов есть не только на суше, но и на водных объектах", - объяснил Хорунжий.

Кроме того, он указал, что в областях, где открыли купальный сезон, украинцы должны купаться можно только в тех местах, которые определила местная власть, потому что они очищены от опасных предметов и оборудованы спасательными постами.

Как ранее сообщал УНИАН, председатель МВД Денис Монастырский предупредил, что из-за наличия взрывных устройств купаться в большинстве водоемов в Киевской, Харьковской, Сумской и Черниговской областях, а также в Черном море опасно.

Так, 11 июня на одном из пляжей Одесской области мужчина вместе с семьей проигнорировал запрет на посещение пляжей из-за минирования, умер в результате взрыва мины. Момент взрыва на пляже в Одесской области, во время которого погиб отдыхающий, попал на видео.

Кроме того, в Сумской области водолазы обнаружили в реке Сейм переносной зенитно-ракетный комплекс "Игла", предназначенный для поражения вертолетов и самолетов.

23 июня Киевская городская военная администрация обнародовала перечень пляжей города и зон отдыха у воды, которые были обследованы специалистами на отсутствие взрывоопасных предметов и являются безопасными для посещения.

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